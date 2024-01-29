أسعار قطع غيار الغسالات الأتوماتيك 2024 في الأسواق.. اعرف المناسب ليك

الغسالة.. من الأجهزة المنزلية الأساسية التي لا غنى عنها في أي منزل، فهي تنظيف الملابس والأقمشة بشكلٍ سريعٍ وسهل، ومع الاستخدام المستمر قد تتعرض الغسالة إلى بعض الأعطال التي تتطلب تغيير بعض قطع الغيار، لذا عليك أن تعرف أسعار قطع غيار الغسالات الأتوماتيك، وأنواعها لاختيار قطع غيار عالية الجودة ومناسبة لنوع غسالتك.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز أسعار قطع غيار الغسالات الأتوماتيك، وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت.

أسعار قطع غيار الغسالات الأتوماتيك

خرطوم صرف المياه للغسالات الفوق أتوماتيك والأوتوماتيك طول 3 أمتار بسعر يصل إلى 100 جنيه.

طقم قواعد غسالة مانعة للاهتزاز مطاطية مضادة للصدمات وللضوضاء بسعر يصل إلى 34 جنيهًا.

صمام غسالة زانوسي أكواتيك بسعر يصل إلى 350 جنيهًا.

سير غسالة زانوسي 18 برنامجا بسعر يصل إلى 650 جنيهًا.

دعامة تثبيت للقاعدة مع فرامل، قابلة للتحريك والضبط من إن دبليو 1776 جنيهًا.

قاعدة مناسبة للثلاجة والمجفف والغسالة مجموعة من قطعتين، لون أبيض بسعر يصل إلى 400 جنيه.

بكرات الأجهزة شديدة التحمل سهلة الحركة شاملة للغسالات، ومجففات التنشيف وغسالات الأطباق والبوتاجازات والمواقد حتى 270 كيلوجرامًا من فاينداسبير، فولاذ، متعدد الألوان بسعر يصل إلى 400 جنيه.

حوامل مطاط لزيادة ارتفاع الثلاجة والغسالة وغسالة الأطباق حتى 4 سم، وحمايتها من الاهتزاز والصدمات والانزلاق- 4 قطع، بسعر يصل إلى 49 جنيها.

طقم قواعد غسالة مانعة للاهتزاز مطاطية مضادة للصدمات وللضوضاء بسعر يصل إلى 34 جنيها.

موتور غسالة كلفينتور إيطالي أصلي 20 برنامجًا بسعر يصل إلى 1500 جنيه.

قاعدة متحركة للغسالة والثلاجة من كاندي فليب، قاعدة متحركة قابلة للتعديل متعددة الوظائف لغسالة الملابس، حامل بعجلات شديدة التحمل تناسب المجفف والثلاجة، بسعر يصل إلى 359 جنيه.

كلاتش زور عالي 4 مسمار بسعر 1060 جنيهًا.

سعر طقم البلي ومانع التسريب وآكس غسالة أديل زانوسي أكواتك بسعر يصل إلى 200 جنيه.

أنواع قطع غيار الغسالات الأتوماتيك

تختلف أسعار قطع غيار الغسالات الأتوماتيك بحسب نوع الغسالة، وفيما يلي بعض أنواع قطع الغيار الشائعة:

قطع غيار الغسالات الأوتوماتيكية

تتميز الغسالات الأوتوماتيكية بقدرتها على غسل الملابس بكفاءة عالية، كما أنّها توفر الكثير من الوقت والجهد، وتتمثل أبرز قطع الغيار الخاصة بالغسالات الأوتوماتيكية في: «الموتور - بلي الغسالة - العوامة - السير - الرمانة - الثرموستات».

قطع غيار الغسالات النصف أوتوماتيكية

تتميز الغسالات النصف أوتوماتيكية بسعرها المنخفض وسهولة صيانتها، كما أنّها توفر استهلاك المياه والكهرباء. وتتمثل أبرز قطع الغيار الخاصة بالغسالات النصف أوتوماتيكية في: «الموتور - العوامة - السير - الرمانة».

قطع غيار الغسالات العادية

تتميز الغسالات العادية بتصميمها البسيط وسهولة صيانتها، كما أنّها توفر استهلاك المياه والكهرباء. وتتمثل أبرز قطع الغيار الخاصة بالغسالات العادية في: «الموتور - بلي - العوامة - السير».

كيفية اختيار قطع غيار الغسالات

عند اختيار قطع غيار الغسالات، يجب مراعاة عوامل عدة، منها:

نوع الغسالة

يجب اختيار قطع الغيار المناسبة لنوع الغسالة، إذ تختلف قطع الغيار بحسب نوع الغسالة.

الجودة

يجب اختيار قطع غيار عالية الجودة؛ لضمان عمرها الافتراضي.

السعر

يختلف سعر قطع الغيار بحسب نوعها وكذا مكان الشراء.

أماكن بيع قطع غيار الغسالات الأتوماتيك

يمكن شراء قطع غيار الغسالات من أماكن عدة، منها:

مراكز صيانة الأجهزة المنزلية

توفر مراكز صيانة الأجهزة المنزلية قطع غيار أصلية للغسالات، كما أنّها تقدم خدمات الصيانة والتركيب.

محلات بيع الأجهزة المنزلية

توفر بعض محلات بيع الأجهزة المنزلية قطع غيار للغسالات، ولكن قد لا تكون هذه القطع أصلية.

مواقع التسوق الإلكتروني

توفر بعض مواقع التسوق الإلكتروني قطع غيار للغسالات، ويمكن الاختيار من بين مجموعة متنوعة من القطع والأسعار.

نصائح للحفاظ على الغسالة

يمكن الحفاظ على الغسالة وزيادة عمرها الافتراضي من خلال اتباع بعض النصائح، منها:

استخدام المنظفات المناسبة

يجب استخدام المنظفات المناسبة للغسالة؛ للحفاظ على أجزائها الداخلية.

تنظيف الغسالة بانتظام

يجب تنظيف الغسالة بانتظام، لإزالة الأوساخ والبقايا التي قد تتسبب في تلفها.

إصلاح الأعطال في الوقت المناسب

إذا حدث عطل في الغسالة، فيجب إصلاحه في الوقت المناسب، لمنع حدوث تلفٍ أكبر.