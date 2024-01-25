ظهرت الآن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول، بالدرجات، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات المرحلة الابتدائية ورصد الدرجات، بكافة الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول ظهرت على مستوى جميع الإدارات التعليمية الـ13 في نطاق محافظة كفر الشيخ، وهي إدارات: «غرب كفر الشيخ، وشرق كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، ومطوبس، وفوه، وبرج البرلس، وبلطيم، والحامول، وبيلا، وقلين، وسيدي غازي، والرياض».

وأوضح المصدر، أنّ نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول ظهرت في كل مدرسة ابتدائية على حدة، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة واعتمادها من كنترول المدرسة، ورفعها إلى الإدارة التعليمية التابعة لها واعتمادها، ومن ثم رفعها إلى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ قبل إعلانها.

إتاحة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 كفر الشيخ بالمدارس

وأشار المصدر إلى أنّ نتيجة الصف السادس الابتدائي في محافظة كفر الشيخ، متاحة حالياً أمام الطلاب وأولياء الأمور داخل كل مدرسة ابتدائية، حيث يستلم كل طالب وطالبة النتيجة الورقية لامتحانات الفصل الدراسي الأول والمعتمدة من إدارة المدرسة.