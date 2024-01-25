ظهرت الآن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول، بالدرجات، عقب الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات المرحلة الابتدائية ورصد الدرجات، بكل الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول ظهرت على مستوى جميع الإدارات التعليمية الـ13 في نطاق محافظة كفر الشيخ، وهي إدارات: «غرب كفر الشيخ، وشرق كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، ومطوبس، وفوه، وبرج البرلس، وبلطيم، والحامول، وبيلا، وقلين، وسيدي غازي، والرياض».

وأوضح المصدر، أنّ نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 كفر الشيخ الفصل الدراسي الأول ظهرت في كل مدرسة ابتدائية على حدة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة واعتماد النتيجة من كنترول المدرسة، ورفعها إلى الإدارة التعليمية التابعة لها واعتمادها، ومن ثم رفعها إلى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ قبل إعلانها.

إتاحة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 كفر الشيخ بالمدارس

وأشار المصدر إلى أنّ نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة كفر الشيخ، متاحة حالياً أمام الطلاب وأولياء الأمور داخل كل مدرسة ابتدائية، حيث يستلم كل طالب وطالبة النتيجة الورقية لامتحانات الفصل الدراسي الأول والمعتمدة من إدارة المدرسة.