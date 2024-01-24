وكيل «تعليم كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024 للشهادة الإعدادية «تعليم عام، ومهني، وتربية خاصة» مرّت دون رصد أي شكاوى أو مخالفات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

التزام رؤساء اللجان والمراقبين بلوائح أعمال الامتحانات

وأوضح «عبد الله»، أنّه حرص من اليوم الأول لانطلاق ماراثون الامتحانات على متابعة سير العمل بلجان الشهادة الإعدادية من مختلف لجان الإدارات التعليمية التابعة للمديرية، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، ومتابعة التزام رؤساء اللجان والمراقبين بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان.

تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

ومن المقرر أنّ تنطلق أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيداً لإعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن.

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، شّكلت في وقت سابق، غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة؛ لمتابعة سير العملية الامتحانية التي انطلقت يوم الخميس 18 يناير وانتهت اليوم الأربعاء 24 يناير 2024، بجانب التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

61 ألفاً و245 طالباً وطالبة عدد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 61 ألفاً و245 طالباً وطالبة، حيث أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ343 لجنة امتحانية في 3 قطاعات مُقسمة إلى قطاع كفر الشيخ وضم 124 لجنة، وقطاع دسوق وضم 122 لجنة، وقطاع الحامول وضم 97 لجنة.