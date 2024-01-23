وكيل تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى أو مخالفات في امتحانات الشهادة الإعدادية

أدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2023 - 2024 في مادتي العلوم والتربية الفنية، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب والطالبات، ولم ترصد غرف العمليات أي مخالفات.

وكيل الوزارة: لا شكاوى أو مخالفات

وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تابع امتحانات الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حُسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات، مشيرًا إلى أنّه أدى 61 ألف 626 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية «تعليم عام، ومهني، وتريية خاصة».

توفير الأجواء المناسبة

وأوضح وكيل الوزارة، أنّه تم توفير بيئة آمنة، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المُنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المُناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.