نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 التيرم الأول بالدقهلية

يتطلع الكثير من طلاب وأولياء الأمور إلى معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 لنصف العام بالدقهلية، خاصة بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بالترم الأول يوم 13 يناير.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 لنصف العام بالدقهلية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه يجري الإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 لنصف العام بالدقهلية بداية من مطلع الأسبوع الأول يوم الأحد 28 يناير.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنه يجري الإعلان في كل مدرسة بشكل منفصل بعد أن يتم الاعتماد من قبل الإدارة، وتستمر النتيجة في الظهور بداية من أول الأسبوع القادم ولمدة أسبوع.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالدقهلية

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي بمحافظة الدقهلية من هنا من خلال رابط محدد، إذ يجري الحصول عليها من خلال الآتي:

- الدخول إلى رابط المديرية.

- اختيار نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالدقهلية.

- إدخال اسم الطالب.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على حفظ لتظهر النتيجة.