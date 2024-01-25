ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 في محافظة القاهرة

ظهرت الآن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 في محافظة القاهرة، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، علي موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وذلك بدون درجات، إذ تكون النتيجة بالألوان وفقا للقرار الوزاري بنظام التقييم للمرحلة الابتدائية حيث تعبر الآلوان عن مستوى الطالب في الامتحانات «الأزرق الأخضر والأصفر والأحمر».

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور، الحصول علي نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 القاهرة الفصل الدراسي الأول عبر الرابط، من خلال إدخال البيانات الخاصة بالطالب من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة «الخدمات التعليمية»

- الضغط على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024.

- إدخال الرقم القومي.

- اختيار المرحلة الدراسية «المرحلة الابتدائية».

- اختيار العام الدراسي الحالي 2023-2024.

- اختيار الصف الدراسي «الصف الخامس الابتدائي».

- اختيار الفصل الدراسي «الفصل الدراسي الأول».

نتيجة الصف الخامس الابتدائي من التليفون المحمول

أضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي من التليفون الأرضي 09000100 والتليفون المحمول 5757، أو من خلال المحادثة الآلية.