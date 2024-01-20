نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 في جميع المحافظات ورابط الحصول عليها

يترقب آلاف التلاميذ، إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 في جميع المحافظات، فضلًا عن رابط الحصول عليها، وذلك لكي يطمئن التلاميذ وذويهم على نتائجهم خلال الفصل الدراسي الأول 2023/2024، إذ بدأت مختلف المدارس في أعمال الرصد والتصحيح والمراجعة، تمهيدًا لإعلان النتائج في كل المدارس فور الانتهاء منها، إذ من المقرر أنّ تتاح داخل المدارس وعبر المواقع الإلكترونية الرسمية لكل مديرية تعليمية على حدة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» لينك نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 في مختلف المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 في القاهرة

ويمكن للتلاميذ معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي في محافظة القاهرة، من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة عبر الضغط هنا، وتحديد البيانات المطلوبة بالتفصيل، التي تتضمن الرقم القومي للتلميذ، والمرحلة الدراسية، والصف، والترم، والعام الدراسي، ثم الضغط على عرض النتيجة، وستظهر على الفور.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة القليوبية

وفيما يخص نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة القليوبية، يمكن للطلاب معرفة درجاتهم من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أو من خلال التوجه للمدرسة، وأخيرًا من خلال بوابة التربية والتعليم، التي ستعلن النتيجة فور ظهورها، وذلك من خلال الضغط هنا.

موقع وزارة التربية والتعليم للصف الخامس الابتدائي

ويترقب أولياء أمور التلاميذ، ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال حساب الطالب الموحد.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم فقط الترم الأول

وفي محافظة الفيوم، يمكن للطلاب معرفة درجاتهم من خلال رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2024، عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمديرية، فضلًا عن إعلانها عبر الصفحة الرسمية للعلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، من المقرر إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس، من خلال البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فضلًا عن الصفحات الرسمية لكل مدرسة على حدة، إذ تُعلن النتائج في كل مدرسة فور الانتهاء من الرصد والمراجعة مباشرة.