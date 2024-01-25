بتوزيع الورد والشيكولاتة على الضباط.. نقابيون يحتفلون بعيد الشرطة الـ72

قامت سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولجنة المرأة بالنقابة العامة للبترول، والاتحاد المحلي للعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة عايدة محيي الدين بزيارة عدد من أقسام الشرطة احتفالا بالعيد الثاني والسبعين للشرطة، والذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام.

نقابة البترول بالقاهرة

قامت سكرتارية المرأة والطفل، وعدد من أعضاء الاتحاد المحلي للعاصمة الإدارية، وأمينات المرأة بنقابة البترول بالقاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد وأسيوط ورأس غارب والعاصمة الإدارية الجديدة، بزيارة بعض أقسام الشرطة والتمركزات الأمنية لتقديم الورد والشيكولاتة للضباط وأفراد الشرطة، تعبيرًا رمزيًا عما يبذلونه من جهد بلا حدود لأمن وأمان مصرنا الحبيبة وتعبيرًا عن الوفاء وتقديرًا لما تقدمه الشرطة من شهداء دفاعا عن الوطن.

شارك في تلك الجولة إيهاب وفيق، أحمد الجوهري، فكري محمد سامي، من الاتحاد المحلي للعاصمة الإدارية وعدد من أمينات المرأة بقطاع البترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

سكرتارية المرأة والطفل

واختتمت سكرتارية المرأة والطفل، وأمانة المرأة جولتهم اليوم بالتقاط الصور التذكارية، مؤكدين اعتزازهم وتقديرهم لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات في سبيل تحقيق رسالة الأمن السامية.

جاء ذلك احتفالا بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة وحرصًا من سكرتارية المرأة ونقابة البترول على المشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

وفي هذا الصدد، أعربت عايدة محي الدين عن خالص شكرها وتقديرها ‏لرجال الشرطة ودورهم في تحقيق رسالة الأمن والأمان وتقديرًا لتضحيات شهداء الشرطة الأبرار ‏في الحفاظ على الوطن وصون مقدراته.