«المرأة العاملة» باتحاد عمال مصر تناقش خطة نشاطها في المرحلة المقبلة

شهد هشام المهيري النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاجتماع الأول لممثلات المرأة العاملة بالنقابات العامة العمالية، برئاسة عايدة محى الدين سكرتير المرأة والطفل باتحاد العمال.

استعرض المشاركات في الاجتماع، خطة نشاط سكرتارية المرأة العاملة بالنقابات العامة العمالية في المرحلة المقبلة، والتأكيد على المشاركة الفاعلة لخدمة المجتمع، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت المشاركات التهنئة لرجال الشرطة، بمناسبة عيدهم يوم 25 يناير الحالي، وللقيادة السياسية ولشعب مصر.

ورشة لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية

ووافق المشاركات على عقد ورشة موسعة لمدة 3 أيام نهاية فبراير المقبل، لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التى أقرتها تشريعات العمل والعمال والأمومة والطفولة، بجانب الإعداد لإقامة حفل تكريم الأمهات العاملات المثاليات، في ضوء ترشيحات النقابات العامة الـ27، التى يتلقاها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر