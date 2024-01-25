غرفة التطوير العقاري: تأخر تسليم الوحدات مقبول في ظل الظروف العالمية

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن تأخر المطور العقاري في تسليم بعض الوحدات أمر متوقع مقبول، خاصة في ظل ضعف التوريدات بسبب الأزمات العالمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن المطور العقاري أمامه أزمة كبيرة، فعلى سبيل المثال هو يريد مصعد كهربائي لتركيبه، فيتعاقد عليه، ولكن يتأخر التوريد من الشركة بسبب مشاكل في النقل بسبب التوترات وغيرها، وهكذا الأمر في مواد أساسية مثل الألومنيوم وتكييفات وسيارات، منوهًا أن الدولة نفسها قد تعاني ضعف الإمدادات.

وتابع: «تأخُر تلك الإمدادات والمواد ترتب عليه تأخر في تسليم الوحدات، وهذا الأمر مفهوم ومقبول، وأيضًا المواطن متفهم لهذه الأمور، خاصة أن تأخير تسليم الوحدة من الممكن أن يصل لمدة 6 أشهر أو سنة».

وشدد على أن المطورين قرروا أن يحافظوا على السوق، ويسلموا المواطن بنفس الأسعار ويتحملوا فروق الأسعار، ولذلك آخر عامين هناك إقبال كبير جدًا على الاستثمار والادخار في العقارات، خاصة أن السوق المصري حقق ربح كبير لمشتري الوحدة السكنية.

وأشار إلى أن العقارات أثبتت قدرتها على امتصاص التضخم وجمع أموال الناس، وعن الاعتماد على المكون المحلي في البناء، أوضح أن هناك أشياء بها مكون محلي وأخرى لا تحمل المكون المحلي.