إعلان نتائج سنوات النقل بمحافظة القاهرة.. خطوات الحصول عليها بالرقم القومي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة سنوات النقل لمحافظة القاهرة، على موقع مديرية التربية والتعليم، وذلك بعدما انتهت من تصحيحها ورصد درجاتها ومراجعتها وتحويلها لألوان.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن الحصول على نتيجة سنوات النقل لمحافظة القاهرة من خلال الدخول هــــــنا، وذلك بإدخال البيانات الخاصة بالطالب والرقم القومي والمرحلة الدراسية والصف الدراسي والعام الدراسي والفصل الدراسي.

نتيجة سنوات النقل لمحافظة القاهرة

وأضافت مديرية تعليم القاهرة أنه يمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال عدة خطوات وهي كالتالي:

- القيام بالضغط على زر إتمام عملية الدفع بكود فوري أو فيزا للاستعلام عن النتيجة.

- وبعد إتمام عملية الدفع يتم الضغط على زر استلام النتيجة.

وفقا لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة يمكن الحصول على نتيجة سنوات النقل بالألوان فقا للقرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة إذ تعبر 4 ألوان عن مستوى الطالب، في الاختبارات، كما يلي:

كيفية معرفة النتيجة من الألوان

يعبر اللون الأزرق أنّ الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة وهي تعني حصوله على درجات من 85 إلى 100.

أما اللون الأخضر فيشير إلى أنّ الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وحقق من 65 إلى 85.

أما اللون الأصفر فيوضح أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم وحصل على درجات من 50 إلى 65.

أما اللون الأحمر فيوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم وحصل من 1 لأقل من 50.