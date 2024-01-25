ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي «الترم الأول» في القاهرة.. رابط متاح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة «الترم الأول» عبر هذا الرابط، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وتحويلها إلى ألوان، وفقا للقرار الوزاري الذي يتضمن أن يكون التقييم في مرحلة الابتدائية بالألوان.

وأوضحت الوزارة أنه سيوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، وتتضمن رصد نقاط التميز وتشخيص جوانب الضعف، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي القاهرة الترم الأول من خلال الطرق التالية:

- الطريقة الأولى:- من خلال رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول عبر موقع المديرية عن طريق إدخال البيانات الخاصة بالطالب «الرقم القومي، المرحلة الدراسية، الفصل الدراسي، العام الدراسي».

- الطريقة الثانية:- من خلال التليفون الأرضي 09000100 والتليفون المحمول 5757.

- الطريقة الثالثة:- من خلال المحادثة الآلية علي موقع المديرية بعد إتمام عملية الدفع من خلال فوري أو فيزا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالألوان وليس الدرجان، إذ تدل الألوان الأربعة «الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق» على نتيجة الطلاب ومستواهم في الفصل الدراسي الأول حيث توضح دلالات الألوان كالتالي:

- اللون الأحمر من صفر إلى 50: التقدير يعني لم يتقن المعارف.

- اللون الأصفر من 50 إلى 65: التقدير يعني التلميذ في حاجة لدعم.

- اللون الأخضر من 65 إلى 85: التقدير يعني التلميذ «امتلك المعارف».

- اللون الأزرق من 85 إلى 100: التقدير يعني فاق التوقعات.