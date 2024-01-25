رئيس مجلس الدولة يهنئ السيسي بعيد الشرطة

هنأ المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، تقديراً لتضحيات أبنائها الذين جادوا بأرواحهم في الدفاع عن شرف وكرامة الشعب المصري وإعلاء لقيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن، متمنيا له ولمصر الخير والرخاء.

رئيس مجلس الدولة يهنئ وزير الداخلية

كما هنأ المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع رجال هيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، مثمناً الدور الوطني لرجال الشرطة في حماية وتأمين الجبهة الداخليه والحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الغالية وتقديراً لتضحيات رجال الشرطة في الزود عن الوطن ومقدراته لتتحقق التنمية والتطور المنشود للدولة المصرية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل شر وأن يحقق الشعب المصري العظيم آماله وطموحاته في التقدم والازدهار والتنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.