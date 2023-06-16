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إيمان العاصي تحيي الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدها

كتب:

ياسمين محمود
03:07 ص | الجمعة 16 يونيو 2023
ايمان العاصي

ايمان العاصي

أحيت الفنانة إيمان العاصي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدها.

ونشرت إيمان العاصي صورة لوالدها وعلقت عليها: «بابا تاني سنه يا حبيبي الله يسعد روحك ويريح قلبك وحشتني قوي قوي يا بابا بحبك».

إيمان العاصي في مسلسل جعفر العمدة

وشاركت الفنانة إيمان العاصي في السباق الرمضاني الماضي خلال مسلسل جعفر العمدة حيث جسدت دلال إحدى زوجات جعفر العمدة.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة، شارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم محمد رمضان وهالة صدقي وزينة ومنة فضالي ومنذر رياحنة وأحمد فهيم وجوري بكر، وغيرهم، تأليف وإخراج محمد سامي.

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بقلم ياسمين محمود