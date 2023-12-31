«القومي للترجمة» يحيي الذكرى الثانية لرحيل جابر عصفور

أحيا المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الذكرى السنوية الثانية لرحيل الدكتور جابر عصفور، وزسر الثقافة الأسبق.

وذكر المركز عبر صفحته الرسمية «فيسبوك» أن الذكرى السنوية الثانية لرحيل المثقف والمفكر الكبير الدكتور جابر عصفور مؤسس المركز القومي للترجمة، وزير الثقافة الأسبق، واقتبس من شيخ المترجمين الراحل محمد عناني نسأل الله أن يجعل كل كتاب يصدره المركز القومي للترجمة ذكر باق له.

جابر عصفور والترجمة

بدأ اهتمام الدكتور جابر عصفور بالترجمة في سنة 1995 من خلال المشروع القومي للترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، إذ كان يشغل أنذاك منصب أمين المجلس الأعلى للثقافة، وأدرك حينها الحاجة إلى إنهاض حركة الترجمة في العالم العربي، للإسهام فى نشر قيم التنوير والعقلانية، والتعرف على ما أنتجته الثقافات الأخرى من معارف تقدم للثقافة العربية ما يثريها.

وبدأ هذا المشروع بداية صغيرة لكنها كانت بداية لحلم كبير، حيث كانت البداية بإصدارات قليلة تصدر كل عام ، لكن بعد عشر سنوات أصبح الحلم واقعًا وصدر عن المشروع ما يقرب من ألف عنوان.

واكتمل الحلم بإنشاء المركز القومي للترجمة الذي تولى الدكتور جابر عصفور إدارته في عام 2006، بعد أن ترك أمانة المجلس الأعلى للثقافة واستمر فيه حتى عام 2011، وقد أصدر المركز خلالها ما يقرب من 2000 عنوانا.