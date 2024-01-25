ضبط 86 مخالفة تموينية في حملة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ضبط 86 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق، بعد تنفيذ حملات تموينية في مختلف المراكز التابعة للمديرية.

حملات تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار إلى أنه تم تكليف حملات المديرية من إدارة الرقابة التموينية وإدارة الرقابة التجارية في «دكرنس وميت غمر، شربين، دكرنس، بني عبيد، بندرالمنصورة».

وتمكنت مديرية التموين بالدقهلية من عمل الحملات التالية بمحافظة الدقهلية كالآتي:

- 1 محضر إثبات مبيعات وهمية.

- عدد 2 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- عدد 7 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 88 شيكارة.

2 محضر عدم إعطاء بون صرف.

1 محضر توقف عن الإنتاج.

عدد 1 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

1 محضر انتهاء من الإنتاج.

عدد 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

عدد 10 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

عدد 24 محضر نقص وزن مابين 8-28.

عدد 13 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

عدد 14 محضر عدم وجود شهادة صحية.

عدد 3 محاضر سلع بدون فواتير.

عدد 2 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية تاجر تمويني.

عدد 1محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية تاجر تمويني.

عدد 1 محضر عدم وجود سجل صناعي.

عدد 1 محضر تصرف في سلع تموينية تاجرتمويني.

وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.