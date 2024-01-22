ضبط 67 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بضبط 67 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق في مختلف المراكز بالمحافظة من قبل إدارة الرقابة التموينية.

حملات تموينية على الأسواق والمخابز

وأشار «دايرة» إلى أنه جرى تكليف حملات المديرية من إدارة الرقابة التموينية بمحافظة الدقهلية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من جمصة وبندر ميت غمر وطلخا ونبروه.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط المخالفات الآتية:

- عدد 2 محضر غلق بدون إذن رسمي.

- عدد 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- عدد 4 محضر تصرف في دقيق.

- محضر عدم نظافة أدوات العجين.

- محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- عدد 12 محضر عدم مطابقة للمواصفات.

- عدد 30 محضر نقص وزن.

عدد 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

عدد 5 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

عدد 2 محضر ذبح خارج السلخانة.

عدد 1 محضر سلع بدون فواتير.

كما تم التحفظ على 35 كيلو فراخ فليه، و120 كيلو لحوم بلدية، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.