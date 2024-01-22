ضبط مخالفات تموينية في حملات مكبرة على الأسواق بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، استهدفت مناطق العجمي وشرق المحافظة، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مخالفات تموينية في الإسكندرية

وأكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، أنه بناءً على تعليمات المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، شنت إدارة تموين العجمي برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة، ومحمد الشافعي مفتش الإدارة، حملات تموينية بنطاق العجمي أسفرت عن التالي:

- تحرير محضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن

- تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين

- تحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لأحد المخابز

- تحرير محضر عدم احتفاظ بسجل التفتيش لأحد المخابز

- تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية

كما شنت المديرية حملة تموينية أخرى بالاشتراك مع مباحث التموين، أسفرت عن الآتي:

- تحرير محضر ضد صاحب فرش لحيازته 490 عبوة كريم بشرة منتهية الصلاحية

- إعدام 20 جوال علف بط زنة الواحدة 20 كيلوجراما بمنطقة أم زغيو لعدم صلاحيته

- تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار

- تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية

ضبط سجائر مجهولة المصدر

وأشار المهندس محمود القلش، إلى أن إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، شنت حملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية، أسفرت عن الآتي:

- تحرير 3 محاضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر

- مصادرة 530 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر

- تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن أسعار السجائر

- تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق

- تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية سارية.

جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.