6 أخطاء تسبب انفجار سخان المياه داخل المنزل.. احذرها لتجنب وقوع كارثة

خلال فصل الشتاء تتعدد استهلاكات المواطنين لسخانات المياه؛ ولكن هناك الكثير من الأخطاء الشائعة التي يمكن أن يفعلها الكثيرون قد تؤدي إلى انفجار الجهاز دون الشعور بها وتسبب في حدوث كوراث وحرائق بالمنزل، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير 6 أخطاء تسبب انفجار سخان الماء خاصة أنه يعتبر من الأجهزة المنزلية المهمة التي لا غنى عنها وفقا لما ذكره موقع «grovehvac» البريطاني للحماية.

أخطاء تسبب انفجار السخان

جاءت من ضمن الأخطاء التي يفعلها الكثيرون عند استخدام سخان المياه الكهربائي هى تغطيته، إذ أن تغطية السخان تؤدي إلى تقليل مساحة التهوية المتاحة له، ما يسبب ارتفاع في درجات الحرارة الخاصة به وبالتالي يزيد من خطر انفجاره.

عدم صيانة السخان من ضمن الأخطاء تسبب انفجار السخان وذلك لأن تراكم الرواسب في الخزان أو حدوث أي خلل في منظم الحرارة يسبب ارتفاع الضغط به ويحدث انفجار السخان، لذلك يجب على الأشخاص القيام بالصيانة المنتظمة للسخان، والانتباه إلى أي عطل مفاجئ، أيضا تحول لون الماء بالسجان إلى بني من العلامات التي تدل على انفجار السخان وهي تحدث نتيجة الصدأ والتآكل في الخزان المعدني، ما يؤدي إلى تسرب وانفجار السخان.

الاهتزاز يسبب الانفجار

لم تقتصر الأخطاء والعوامل التي تدل على انفجار السخان عند هذا الحد، ولكن أيضا الاهتزاز من العوامل التي تؤدي إلى انفجار السخان لأن يؤدي تراكم الرواسب في السخان إلى غليان الماء بقوة، ما يسبب ارتفاع الضغط الذي يؤدي إلى الانفجار.

تشغيل السخان الكهربائي دون ماء من الأخطاء التي تؤدي إلى انفجار السخان، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة عنصر التسخين بشكل كبير ما يسبب انفجاره، وأيضا تعطل صمام الأمان من الممكن أن تسبب انفجار السخان وذلك لأن تعطله يكون نتيجة الأملاح المترسبة، وهو ما يجب الانتباه له، لأن هذه العلامات تكون بمثابة ناقوس الخطر.