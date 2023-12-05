اشتري ووفر في الاستهلاك.. كيف تتعامل مع السخان الكهربائي في الشتاء؟

يبحث المستهلكون بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، عن مزايا السخان الكهربائي وطريقة تشغيلة وكيفية التحكم في استهلاك الكهرباء، وعن المدة الزمنية التي يحتفظ السخان بالمياه الساخنة.

المواصفات الصحيحة لاختيار السخان الكهربائي

وقدّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على فيس بوك، 5 نصائح للمستهلك عند شراء السخان الكهربائي، كما يلي.

- إذا كان عدد أفراد أسرتك كبير، تحتاج إلى أن تكون سعة السخان كبيرة.

- التأكد أنّ خزان السخان الكهربائي معزول جيدا كي تستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة المياه لأطول فترة ممكنة بعد الفصل.

- التأكد من وجود طبقة زجاج أو بورسلين داخل الخزان لحمايته من الصدأ.

مزايا السخان الكهربائي

وحدّد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مزايا الكهربائي، كما يلي.

- أنظمة التدفئة الكهربائية أسهل وأرخص في التركيب.

- السخانات الكهربائية نظيفة وتحترم البيئة، ولايصدر عنها أي غازات ملوثة أو معادن ثقيلة.

- تعتبر السخانات الكهربائية بشكل عام أكثر أمانًا، لأنها لا تحرق الوقود لتوليد الحرارة.

- سخان الكهرباء لا يحتاج إلى ضغط ماء معين.

كيف تتحكم في استهلاك الكهرباء عند استخدام السخان؟

وقدّم تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 4 نصائح تفيد المستهلك عند استخدام السخان تساعده في التحكم في استهلاك الكهرباء، كما يلي.

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة بين 50-60 درجة مئوية.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بنحو نصف ساعة.

- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعيق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

- عند شراء سخان جديد، اشتري السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء الذي يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة «بطاقة كفاءة الطاقة».