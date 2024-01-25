مسؤول بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي: إسرائيل تتجاهل القرارات الدولية

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إنّه من المتوقع أن يتم استصدار قرار من محكمة العدل الدولية يوجب الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن إسرائيل تتجاهل القرارات الدولية.

وأضاف عودة، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية داليا أبو عميرة، مساء اليوم الخميس، أن غالبية القانونيين الدوليين والمحامين قالوا إن القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية شبه محسومة والأدلة واضحة.

وتابع: «اليوم كنت في لقاء مع سفير جنوب أفريقيا في دولة فلسطين، وقال إنه يدرك تماما أنه حتى في حالة صدور القرار، يمكن أن تتهرب إسرائيل من تنفيذ فحواه، وبخاصة أنه يحمل صفة الفتوى»، بالإضافة إلى حق «الفيتو» الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن السفير الجنوب أفريقي أكد أن بلاده سوف تدرس جميع الخيارات الممكنة، ولكن تعاطفها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وملاحقتها لإسرائيل لن تنتهي بصدور قرار محكمة العدل الدولية غداً الجمعة.