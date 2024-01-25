محاكمة إسرائيل.. تقيد «إبادة» الفلسطينيين

تكتب محكمة العدل الدولية فصلاً جديداً فى محاكمة إسرائيل أمامها، غدا، حيث من المتوقع أن تصدر حكماً بشأن الإجراءات المؤقتة المطلوبة فى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة، كأحد توابع هذا الزلزال القانونى والسياسى، المتمثل فى محاكمة إسرائيل بهذه التهمة التى سبق أن تاجرت بها باعتبارها الممثل لضحايا جريمة الإبادة ضد اليهود المعروفة باسم «الهولوكوست».

وفى مذكرة تقع فى 84 صفحة، حض المحامون القضاة على إصدار أمر لإسرائيل بـ«تعليق عملياتها العسكرية فوراً» فى غزة، ولفت الفريق القانونى لجنوب أفريقيا إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية وأن أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب أعمال إبادة ضد الفلسطينيين.

وبخلاف الأثر القانونى للدعوى القضائية، سواء الفورى، المتوقع اليوم، أو البعيد المتوقع صدوره بعد سنوات، يبقى الأثر السياسى هو الأهم للقضية، حسبما يذهب الخبراء، حيث يتمثل فى نزع شرعية إسرائيل فى المحافل الدولية، وفضح ممارساتها وانتهاكاتها عالمياً، وترسيخ صورة جديدة لها باعتبارها «دولة مارقة» دأبت على انتهاك قواعد القانونين الدولى والإنسانى، فضلاً عما يرتبط بذلك من ضرر لاشك سيلحق بداعميها.

وتضع هذه الحقائق إسرائيل فى النهاية، حسبما يرى محللون إسرائيليون، أمام خيارين: إما إدخال تعديلات جذرية فى توجهاتها أو سلوكها، وإنهاء احتلالها للأراضى العربية وممارساتها العنصرية، أو أن تجد نفسها أمام شبح الزوال قبل أن يمر على عمرها فى المنطقة 100 عام.