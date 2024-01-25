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مصرع طفلة في حادث تصادم بالوراق  

كتب:

جيهان عبد العزيز
09:37 م | الخميس 25 يناير 2024
مصرع طفلة

مصرع طفلة

لقت طفلة مصرعها في حادث تصادم أعلى القوس الغربي بدائرة القسم، تم نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق يفيد فيه مصرع طالبة، 9 سنوات، اصطدمت بها سيارة ملاكي بسبب السرعة الجنونية، مما أدى إلى وفاتها في الحال، وتم نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم جيهان عبد العزيز