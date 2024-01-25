وكيل «قوى عاملة النواب»: «مهني 2030» هدفه تدريب وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم

قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام، إن مشروع «مهني 2030» الذي أعلنته وزارة العمل له أهمية كبيرة خاصة وأنه يهدف إلى التدريب المهني وتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، مما يعزز من إيجاد فرص عمل تتناسب مع خبرات المتدربين.

دائرة البطالة

وأضاف «مهني» في تصريح لـ«الوطن»، أن مشروع مهني 2030 يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه أكد أن هذه المشروعات بمثابة منفذ للخروج من دائرة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، ويعمل المشروع على رفع كفاءة وأداء مليون متدرب بمستويات تلبي متطلبات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، والحصول على شهادات معتمدة لقياس المهارة.

المعايير الدولية

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «هذا المشروع سوف يسهم في إخراج كوادر متدربة للسفر إلى الخارج وفق المعايير الدولية والحصول على شهادة معتمدة سوف يعزز من فرص السفر والعائد المادي ويشرف مصر في جميع الدول بالخارج، خاصة وأن مليون متدرب رقم كبير وسيظهر صداه في وقت قريب وسريع بالشارع المصري».