رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عضو بلجنة القوى العاملة بـ«النواب»: الدولة حريصة على توفير وظائف للشباب

كتب:

محمد أيمن سالم
11:54 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
النائبة منيرة الأشقر

النائبة منيرة الأشقر

أكدت النائبة منيرة الأشقر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على توفير أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب وحديثي التخرج، لافتة إلى أن الشباب المصري ثروة بشرية يجب الاهتمام بها واستثمارها بأفضل شكل ممكن، والحفاظ عليها من الهروب للخارج.

وأوضحت «الأشقر»، في تصريح لـ«الوطن»، أن عددا كبيرا من الشباب والفتيات حاصلين على درجات علمية متنوعة في مختلف التخصصات، مشيرة إلى أنه يجب على الجميع متابعة بوابة الحكومة المصرية لمعرفة مواعيد التقديم للوظائف والشروط المطلوبة.

توفير وظائف جديدة

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن مطلع الشهر الجاري، عن توفير عدد من الوظائف في قطاعات مختلفة مثل التعليم والبريد ووزارة العدل، ومن المقرر الإعلان عنها خلال يناير الجاري.

 

اقرأ المزيد:

رئيس «القوى العاملة» بالنواب يكشف الفئات المستفيدة من قرار زيادة الأجور

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تثمن المشاركة الكبيرة للمواطنين في الانتخابات

نائب: قانون الإيجار القديم على أجندة مجلس النواب للمناقشة الفترة المقبلة

رئيس «سيدا للطاقة»: مجلس النواب وافق على حوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر
بقلم محمد أيمن سالم