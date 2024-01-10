عضو بلجنة القوى العاملة بـ«النواب»: الدولة حريصة على توفير وظائف للشباب

أكدت النائبة منيرة الأشقر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على توفير أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب وحديثي التخرج، لافتة إلى أن الشباب المصري ثروة بشرية يجب الاهتمام بها واستثمارها بأفضل شكل ممكن، والحفاظ عليها من الهروب للخارج.

وأوضحت «الأشقر»، في تصريح لـ«الوطن»، أن عددا كبيرا من الشباب والفتيات حاصلين على درجات علمية متنوعة في مختلف التخصصات، مشيرة إلى أنه يجب على الجميع متابعة بوابة الحكومة المصرية لمعرفة مواعيد التقديم للوظائف والشروط المطلوبة.

توفير وظائف جديدة

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن مطلع الشهر الجاري، عن توفير عدد من الوظائف في قطاعات مختلفة مثل التعليم والبريد ووزارة العدل، ومن المقرر الإعلان عنها خلال يناير الجاري.