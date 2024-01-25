رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ.. والوحدات المحلية تدفع بسيارات الكسح

كثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، من جهودها لرفع مياه الأمطار التي تساقطت خلال الساعات الماضية على السواحل الشمالية للمحافظة، حيث جرى سحب المياه المتراكمة من الشوارع والطرق والميادين.

سحب تراكمات مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ

وانتشر عمال الوحدات المحلية، مدعومين بمعدات الوحدة المحلية، وعمال الصرف الصحي، مدعومين بسيارات شفط وكسح المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في مختلف الشوارع، لسحب تراكمات مياه الأمطار التي تعرضت لها عدد من المناطق.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد كلّف رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة، برفع درجة الاستعداد لمواجهة مخلفات سقوط الأمطار، وتقلبات الطقس، وتكثيف التواجد الميداني لجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمتابعة على مدار الساعة لأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار التي تعرضت لها بعض مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الساعات الماضية.