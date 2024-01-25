متحف كفر الشيخ يُنظم جولة إرشادية وورشة فنية احتفالاً بعيد الشرطة الـ72

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، اليوم الخميس، ورشة فنية وجولة إرشادية لمجموعة من الأطفال من زوار المتحف، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ72 والذي يتم الاحتفال به يوم 25 يناير من كل عام.

جولة إرشادية وورشة فنية احتفالاً بعيد الشرطة الـ72

وأبدى الأطفال خلال الجولة إعجابهم الشديد بمقتنيات متحف كفر الشيخ، خاصةً المقتنيات الأثرية، التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، كما حرصوا على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.

وقام الأطفال خلال الورشة الفنية برسم وتلوين نماذج لرجال الشرطة، وزي الشرطة، وسيارات النجدة، وإشارات المرور، وغيرها من الأدوات التي يستخدمها رجال الشرطة المصرية.

وعبّر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في الجولة الإرشادية والورشة الفنية التي تأتي احتفالاً بعيد الشرطة المصرية الـ72 الذي يُعد تخليداً لذكرى موقعة الإسماعيلية في 25 يناير عام 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيداً و80 جريحاً من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي، بعد أنّ رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

يذكر أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.