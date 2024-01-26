موعد ذروة نوة الكرم في الإسكندرية.. أمطار غزيرة وبرودة شديدة

تشهد مدينة الإسكندرية في الوقت الراهن أجواء وظواهر نوة الكرم 2024 التي تتميز بكونها واحدة من أصعب النوات على المدينة الساحلية، إذ بدأت أمس الخميس مٌبكرا بأمطار غزيرة بينما ستصل إلى ذروتها بعد عدة أيام ليكون أصعب أيامها، فما موعد ذلك اليوم؟

بحسب غرفة عمليات محافظة الإسكندرية فإن ذروة الأمطار الغزيرة خلال نوة الكرم 2024 تكون الثلاثاء 30 يناير بنسبة أمطار تصل إلى 60% وهي أعلى نسبة أمطار تضرب الإسكندرية خلال تلك الآونة مع برودة شديدة.

أصعب أيام نوة الكرم

وذكرت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية أن هذا اليوم يعد أصعب أيام نوة الكرم على الإسكندرية، من حيث البرودة إذ تُسجل درجات الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية.

وتستمر نوة الكرم لمدة 7 أيام، تصاحبها رياح شمالية غربية، وتكون مٌمطرة بغزارة مع شدة رياح، بالإضافة إلى انخفاض أكبر في درجات الحرارة.

طوارئ في الإسكندرية بسبب نوة الكرم

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بانتشار 182 سيارة ومٌعدة، مع تنظيف الشنايش بشكل دوري.