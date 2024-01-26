يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بمحافظة الدقهلية، إذ يجري إتاحة النتيجة بعد زيادة عملية البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بمحافظة الدقهلية، بعد الإعلان عنها واعتمادها من قبل المحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية بالدقهلية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إلى أنه يوجد رابط مُحدد للدخول على نتيجة الشهادة الابتدائية من هنا، إذ يجري الدخول عليه وعمل الخطوات الآتية:

- الدخول على الرابط.

- اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية.

- إدخال الاسم الخاص بالطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

نتيجة الشهادة الابتدائية بالدقهلية

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنه يجري الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة الدقهلية الترم الأول، خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف السنة.

يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط أو من خلال التوجه إلى المدرسة التابعة لها الطلاب، وإعطاء الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطلاب من أجل الحصول على بالنتيجة فور الإعلان عنها.