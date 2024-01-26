«الإفتاء»: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة من أفضل الأعمال

يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع عند المسلمين، وهو عيد لهم، ووردت العديد من الأحاديث النبوية التي تبين فضل هذا اليوم، ومن أهم ما فيه، قراءة سورة الكهف، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه».

سورة الكهف يوم الجمعة

أوضحت دار الإفتاء، لأن لسورة الكهف يوم الجمعة فضل كبير، فهي مكية، تقع في الجزء الخامس عشر من القرآن الكريم، وهي من السور المكية الطويلة، يبلغ عدد آياتها 110 آيات، تتناول العديد من الموضوعات المهمة، منها: قصص الأنبياء والصالحين، مثل قصة أصحاب الكهف، وقصة موسى والخضر، وقصة أصحاب الفيل، الإيمان بالله تعالى ووحدانيته، واليوم الآخر، والبعث والنشور، التحذير من فتنة الدجال.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفقا لـ«الإفتاء»، العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، منها: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمعتين».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف، عصم من الدجال»، ومن خلال هذه الأحاديث النبوية، يتضح لنا أهمية قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، حيث أنها تعود على المسلم بالعديد من الفوائد.