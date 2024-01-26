هجوم جديد على العراق يستهدف حقل غاز

تعرض العراق لهجوم جديد مساء الخميس، استهدف حقل خور مور للغاز، في منطقة السليمانية بشمال العراق، بواسطة طائرة مسيرة مخففة، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز».

وأوضح مصدران لـ«رويترز»، أن الانفجار أحدث أضرارًا محدودة، ولم يصب أحدا.

ما هو حقل خور مور؟

و«خور مور» حقل غاز طبيعي، يبلغ طوله 33 كيلومترًا، وعرضه 4 كيلومترات، اكتشف سنة 1930، وكان اسمه حقل الأنفال حتى سنة 2003، وفي سنة 2022 كان احتياطي الحقل 8 ترليونات و200 ملیار قدم مكعب.

وفي سياق متصل، أسقطت الدفاعات الجوية طائرة بدون طيار مفخخة كانت تستهدف القوات الأمريكية في قاعدة بالقرب من مطار أربيل في إقليم كردستان شمال العراق، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.