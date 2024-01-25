كيف اتجهت البترول لخفض انبعاثات الكربون؟.. السر في «الغاز الطبيعي»

عملت وزارة البترول والثروة المعدنية على خفض انبعاثات الكربون، من خلال خطة للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات في أنشطة البترول والغاز الطبيعي.

ولتحقيق هدف الوزارة، اتجهت البترول لزيادة استخدام الغاز الطبيعي كوقود بدلا من البنزين والسولار والذي يعد أكثر انبعاثا للكربون، إلى جانب التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.

ومن خلال مشروعات الوزارة، جرى تحقيق خفض سنوي نحو 900 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 14.5 مليون وحدة سكنية.

مشروعات البترول لخفض الانبعاثات

وتستعرض الوطن أبرز المشروعات التي نفذتها وزارة البترول لتحقيق هدفها في خفض انبعاثات الكربون، كما يلي.

- تنفيذ العديد من مشروعات استرجاع غازات الشعلة واستغلالها في شركات القطاع.

- مشروعات ترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.

- خفض استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية وخفض الانبعاثات من خلال مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في المباني الإدارية بشركات قطاع البترول.

- الافتتاح التجريبي لتشغيل محطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعي بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول.

- تنفيذ مشروع مجمع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز «ووتك».