بأقل من 50 جنيها.. اعرف أرخص مطبوعات دور النشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب

زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، من التجارب المهمة التي ينصح بتجربتها، في الفترة من 25 يناير وحتى 6 من فبراير المقبل، إذ يقبل عليه محبو وعشاق القراءة بوجه عام، إلا أن البعض يحث عن أرخص دور النشر الموجودة في المعرض، والتي تعمل على تقديم الكثير من الخصومات للزوار والعروض المختلفة، لذا نستعرض أرخص 3 دور نشر موجودة في المعرض.

تتفاوت أسعار الكتب داخل قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تختلف من دار نشر لأخرى، وتقدم نوعيات مختلفة من الكتب، لكي تناسب مختلف الأذواق، لذا نستعرض أرخص 3 دور نشر موجودة داخل المعرض وفقًا للصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في التقرير التالي:

دار دون

يمكن لزوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، التوجه إلى دار دون باعتبارها من أقدم دور النشر الموجودة، والتي تقدم مجموعة من العروض والخصومات لجميع زوارها، وهي متخصصة بشكل كبير في نشر الروايات والكتب الفكرية والمعرفية.

وأعلنت الدار عن الخصومات الخاصة بها والتي تبدأ من 20% وتصل إلى نحو 50% على مختلف الكتب الموجودة في المعرض، فهناك كتب لا يتجاوز سعرها الـ10 جنيهات وحد أقصى 45 جنيهًا وتتواجد دار دون في صالة 1 - B27.

دار المعارف

تعد دار المعارف من أعرق دور النشر الموجودة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تعرض تشكيلة كبيرة من الكتب لكبار الكتاب والأدباء، إذ تتميز بتنوع محتواها إلى حد كبير، وتقديم عروضًا وخصومات مختلفة على الكتب التي تقدمها.

سور الأزبكية

شاركت مكتبات سور الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر تقديم خصومات كبيرة على مختلف الكتب الموجودة فيها، إذ تبدأ أسعار قصص الأطفال من 5 جنيهات، ويوجد بداخلها عدد من الروايات بخصومات كبيرة، فقصص الأطفال تبدأ أسعارها من 5 جنيهات فقط، كما يتوافر كتب، لا تتجاوز أسعارها حاجز الـ50 جنيهًا، مثل ثرثرة فوق النيل، وموسوعة تاريخ مصر إلى جانب بعض الكتب الأخرى، إلى جانب عروض على مجلدات طرائف الشعر والشعراء، فشراء 3 مجلدات بسعر 50 جنيها.