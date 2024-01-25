«القاهرة الإخبارية»: اهتمام خاص بأدب الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول انطلاق معرض الكتاب، تحت عنوان «اهتمام خاص بمعرض الطفل داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب».

الأطفال نواة التقدم

وأفاد التقرير: «الأطفال نواة التقدم وعماد المجتمعات، ولأهمية تكوينهم يعد أدب الطفل من أهم فروع الأدب والعلوم وأشدها دقة».

أدب الطفل

وذكر: «أدب الطفل نوع من الفن الأدبي الذي يشمل القصص والكتب والمجلات والقصائد المؤلفة بشكل خاص للأطفال، يعود أصله إلى القصص والأغاني قبل وجود الطباعة».

وتابع: «وفي القرن الـ15، أصبح أدب الطفل يحمل رسالة أخلاقية أد دينية، وعُرف أوائل القرن العشرين باسم «العصر الذهبي لأدب الأطفال» بنشر العديد من كتب الأطفال الكلاسيكية».

وواصل التقرير: «ويهتم معرض القاهرة الدولي للكتاب بالأطفال وأدبهم وأنشطتهم، وفي هذه الدورة يحرص البرنامج الثقافي للطفل على بنائه ثقافيا وتشكيل وعيه وروح الانتماء، وذلك ليس من خلال الكتب فقط، بل أيضا عن طريق تنظيم أنشطة قولية وعروض ثرية مثل المسرح والبهلوان والعرائس والغناء والسيرك وحكايات الانتصار وحكايات في سيناء، فضلا عن لقاء مع مبدعي المحافظات ومعارض فنية وورش فنون تشكيلية»