لاعب تونسي سابق: ضعف التحضير أخرج المنتخب من كأس الأمم الأفريقية

قال محمد التلمساني، لاعب منتخب تونس السابق، إن المنتخب التونسي يمر في دورة كأس الأمم الأفريقية لهذا الموسم بعدة مشاكل، أهمها أن التحضير كان ضعيفًا، وتجهيزهم للمباريات لم يكن بالمستوى المطلوب، موضحًا أن الاتحاد أيضًا به عدة مشاكل منها أن رئيس الاتحاد بالسجن، وهذه المشكلة تسببت في عدم استقرار اللاعبين نفسيًا، وبالتالي أثر ذلك على مستواهم.

الضغط الزائد بسببت استقالة المدرب وسوء المنظومة

وأضاف التلمساني خلال مداخلة فيديو عبر زووم، في برنامج كان 2023، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الضغط الذي كان على المنتخب التونسي كان رهيب، وذلك بسبب سوء المنظومة، وبسبب استقالة المدرب جليل قدري، بالإضافة إلى مشاكل إتحاد الكرة، متابعًا: «ليس الحل فقط في أستقالة جليل القدري، ولكن الحل يكمن في إعادة بناء الهيكل من جديد».

المنتخب الجزائري لم يتأهل لتصفيات كأس العالم منذ 2014

واستكمل: «المنتخب الجزائري به أيضًا مشاكل وقد تكون بسبب الجهاز الفني، قد تكون مشاكل داخلية لا يعرف أحد الا المنتخب نفسه سبب هذه المشاكل، فمنذ 2014 لم يدخل المنتخب تصفيات كأس العالم، وأصبح في نكسات، لا يعرف أحد سببها».