سعر الذهب اليوم الجمعة 26-1-2024 في مصر.. «عيار 21 بكام؟»

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 26-1-2024 ، في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، استقراراً نسبيا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2785 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 يناير 2024 ، في مصر بمحلات الصاغة، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار المعدن الأصفر في بداية التعاملات الصباحية، وذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية نحو 4406 جنيه، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4039 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 3855 جنيهًا للشراء، بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 3304 جنيهات بدون مصنعية، فيما سجل عيار 14 اليوم في مصر نحو 2570 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 26 يناير 2024، بمحلات الصاغة، نحو 30840 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2012 دولاراً للشراء.