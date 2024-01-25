«اتحاد الصناعات»: زيادة أسعار الذهب ناتجة عن تدافع المواطنين على الشراء

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن ما يحدث في زيادة أسعار الذهب بسبب التدافع من المواطنين، وكثير منهم ينساق وراء الأخبار المتداولة التي تذكر على صفحات التواصل الاجتماعي أن الذهب سيرتفع، مشيرًا إلى أن الأسعار كل شخص يزايد بها على الآخر على المواقع.

بيان شعبة الذهب

وأكد واصف، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أنه نتيجة التدافع من المواطنين على شراء الذهب تطرقت شعبة الذهب إلى إصدار البيان لتوضيح حقيقة الوضع لهم، وأنهم تحت خطر الشراء بأغلى الأسعار، موضحًا أن هذه الأسعار لا تعبر عن الواقع أو عن المفترض أن تكون عليه أسعار الذهب في الفترة الحالية.

زيادة الطلب على الذهب أكثر من العرض سبب زيادة الأسعار

واستكمل: «الطلب حاليًا على الذهب أصبح أكثر من العرض، وفي دراسات الاقتصاد إذا زاد الطلب عن العرض تزداد الأسعار بشكل فوري، والطبيعي أن يكون الذهب ملاذا آمنا للاستثمار ولكن في حالة الوعي الاستثماري، الوعي بالوقت المناسب للشراء والبيع كذلك».