سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 25-1-2024 في نهاية التعاملات

أعلنت الشعبة العامة أسعار الذهب اليوم الخميس 25-1-2024، نحو 3855 جنيهًا للبيع و3835 للشراء، في نهاية التعاملات وحقق مؤشر الذهب حالة من التذبذب واتجه إلى الصعود الطفيف مع نهاية التعاملات بقيمة 5 جنيهات فقط مقارنة بالأسعار في نهاية التعاملات.

«الوطن» تنشر أسعار الذهب اليوم الخميس 25-1-2024 خلال نهاية التعاملات، وجاءت الأسعار لجميع أعيرة الذهب كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4389 جنيهًا للبيع و4378 جنيهًا للشراء يضاف إلى تلك الأسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3835 جنيهًا للبيع و3835 جنيهًا للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3270 جنيها للبيع و3250 للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2550 جنيها للبيع و2549 للشراء يضاف إليها الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب 30 ألفًا و800 جنيها قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.