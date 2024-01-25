ماذا يحدث عند وضع الذهب في الخل والليمون؟.. نتيجة صادمة

يعد الذهب من السلع التي يسعى البعض لامتلاكها، لأسباب مختلفة سواء للزينة، أو للاستثمار والحصول على أرباح مالية، لذا فإن هناك طريقتين للتأكد إذا كانت المشغولات ذهبًا حقيقيًا أم مزيفًا، حتى لا تتعرض للنصب والاحتيال.

يشعر بعض الأشخاص بالقلق تجاه المشغولات أو السبائك الذهبية التي يمتلكونها، ويبحثون عن طريقة للاطمئنان، إذا كانت مشغولاتهم أصلية أم مزيفة، لذا أوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية سابقًا، لـ«الوطن»، طريقة عملية للقضاء على هذا الشك.

طريقة لاختبار الذهب حقيقي أم مزيف

يتوفر الخل والليمون في كل منزل، ويمكن استخدامهما في الكشف عن الذهب، ومعرفة إذا كان أصليًا أم مزيفًا، إذ توضع القطعة الذهبية سواء كانت خاتم أو سلسلة أو «غويشة» في الخل والليمون، وملاحظة ما يحدث من تفاعل عليه، وفقًا لـ«نجيب»: «مش أي خل نستخدمه، لازم يكون مركز وتقيل، عشان نقدر نعرف دا دهب حقيقي ولا لأ».

حالات تفاعل الذهب مع الخل

يعتبر التفاعل الذي سينتج من الذهب في الخل أو الليمون، بمثابة اختبار حقيقي، فإذا تفاعل الخل مع المشغولات الذهبية، يشير ذلك إلى أن الذهب مخلوط بمواد أخرى كثيرة، أي ليس ذهبًا خالصًا، بل يدخل في تكوينه معدن النحاس بنسبة كبيرة، وإذا ظلت المشغولات كما هي ولم يحدث أي تفاعل، يدل على أنه خالصًا.

الحصول على فاتورة بالمشغولات الذهبية

وبشكل عام ليس شرطًا التأكد من حقيقة الذهب، ففي جميع الأحوال يحصل الشخص على فاتورة، بالمشغولات الذهبية التي قام بشرائها من المحل، بحسب «نجيب»: «أهم حاجة نشتري من محل موثوق، وناخد فاتورة بكل حاجة، وأي غلط صاحب المحل اللي هيتحمل المسئولية، مش الزبون لأن معاه فاتورة».