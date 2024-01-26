مطار مرسى علم يستقبل 3 آلاف سائح من 5 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى الدولي اليوم الجمعة 3 آلاف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة، على متن 14 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 5 دول أوروبية وهي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك وهولندا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وأشار إيهاب شكري، عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات يبين وصول 14 رحلة طيران خلال اليوم الجمعة قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 3 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وهولندا والتشيك وبولندا.

استقبال السياح بالورود

وأشار إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال السياح الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة، وتنظيم برامج وفقرات ترفيهية واستعراضية وحفلات وبرامج متنوعة ومهرجانات الشواطئ بصفة يومية بهدف تنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

أفضل المدن السياحية

وأوضح أن مرسى علم تعتبر واحدة من أفضل المدن السياحية لقضاء شتاء دافئ، حيث تتمتع بدرجات حرارة معتدلة وتعتبر واحدة من أدفأ مدن مصر والبحر الأحمر شتاءً، وتستقبل آلاف السياح الأجانب والمصريين.