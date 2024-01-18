مطار مرسى علم يستقبل 3 آلاف سائح على متن 15 رحلة طيران

يستقبل مطار مرسي علم الدولي على مدار اليوم الخميس 15 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي ثلاثة آلاف سائح من مختلف الجنسيات حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم الدولي تبين وصول 15 رحلة طيران سياحية اليوم السبت تقل 3 آلاف سائح أجنبي من ألمانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا وإنجلترا والنمسا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشدّدة.

وأشار الخبير السياحي، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ فرقًا من العلاقات العامة تكون في استقبال السياح بالورود ومشروبات الضيافة والهدايا وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل.

مرسى علم مشتى دافئ

وأكد عثمان أنّ مرسى علم مشتى دافئ طوال فصل الشتاء، فهو من بين قائمة المدن الأكثر دفئًا في مصر، لذا يتوافد عليها السياح الأجانب من جنسيات أوربية مختلفة لقضاء شتاء دافئ على الشواطئ، حيث الشمس المشرقة طوال العام عكس الأجواء في الدول الأوربية، والتي تصل فيها درجة الحرارة إلى حد الجليد.