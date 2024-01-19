مطار مرسى علم يستقبل 85 رحلة طيران تقل آلاف السياح من أوروبا

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 85 رحلة طيران سياحية تقل آلاف السياح على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت حتى نهاية الأسبوع، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مرسى علم تستقبل 85 رحلة طيران

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 85 رحلة طيران سياحية على مدار الأسبوع المقبل تقل آلاف السياح من السوق الألمانية والتشيكة والبلجيكة والبولندية والهولندية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

توافد آلاف السياح على مرسى علم

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، استمرار توافد الآلاف السياح الأجانب من أسواق أوروبا عبر عشرات رحلات الطيران يوميا وذلك عقب احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد في مؤشر جيد.

استقبال السياح في مرسى علم

وكشف عثمان استعدادات فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب بواسطة فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والعمل على راحة السياح كنوع من أنواع تنشيط السياحة في مرسى علم.