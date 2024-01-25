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مطار مرسى علم يستقبل 18 رحلة طيران تقل آلاف السياح

كتب:

شاذلى عبدالراضي
07:35 ص | الخميس 25 يناير 2024
استقبال السياح بفنادق مرسى علم

استقبال السياح بفنادق مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس 18 رحلة طيران من مطارات 6 دول أوروبية تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك وفقًا لجدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين 

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم الدولي يبين وصول 18 رحلة طيران اليوم الخميس تقل ما يقرب من 4 آلاف سائح أجنبي من 6 دول أوربية هي ألمانيا و بولندا والتشيك وإنجلترا وسويسرا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة وذلك بين 85 رحلة طيران من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع الجاري.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

ولفتت في تصريحات لصحيفة الوطن إلى استعداد فنادق مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة بالورود والمشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين في الفنادق، وتنظيم برامج خاصة للسياح، وتنظيم مهرجان الشواطئ يومياً لإدخال البهجة والسرور وتعزيز السياحة في مرسى علم.

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بقلم شاذلى عبدالراضي