العدوان على غزة يضرب قطاع الشركات الناشئة الإسرائيلية.. وصل إلى أدنى مستوى

تواجه الشركات الناشئة الإسرائيلية أزمة حادة بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة، فقد شهدت نهاية عام 2023 انخفاضًا حادًا في حجم الاستثمارات، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017.

الشركات الناشئة الإسرائيلية جمعت 1.3 مليار دولار كتبرعات

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية فإن تلك الشركات جمعت 1.3 مليار دولار تبرعات في 78 جولة، من أجل تأمين استمرارها، إذ تواجه صعوبات في تأمين رأس المال من المستثمرين، ما يستلزم توفير جسر مالي عاجل للحفاظ على عملياتها.

جوجل تتعهد بمساعدة الشركات

وتعهدت شركة جوجل بتقديم صندوق دعم بقيمة 4 ملايين دولار لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في الأراضي المحتلة، كجزء من التزام جوجل المستمر بدعم النظام البيئي للابتكار في المنطقة.

وأعلنت الشركة أنه يجرى تقديم المنحة البالغة 4 ملايين دولار كدعم تكميلي لصندوق الطوارئ التابع لهيئة الابتكار الإسرائيلية، والذي أنشأ قناة منح سريعة لمساعدة الشركات الناشئة، لا سيما تلك التي تواجه ضغوطا مالية بسبب العدوان، إذ جرى اختيار ما يقرب من 20 شركة ناشئة متخصصة في حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي لتلقي تمويل فوري من جوجل.

ولتحقيق أقصى قدر من النجاح المحتمل لهذه الشركات الناشئة، أعلنت شركة جوجل أنها ستوفر الإرشاد والدعم، إذ ستحصل الشركات المختارة على إمكانية الوصول إلى خبراء جوجل في مختلف المجالات، بما في ذلك التطوير والاستراتيجية والتسويق وغيرها.