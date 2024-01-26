«التضامن» تنظم قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، قافلة توعوية تجوب الأندية الرياضية الكبرى تحت عنوان «لا للمخدرات.. أنت أقوى من المخدرات»، للتوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة بمشاركة قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ72.

المراحل العمرية المختلفة

بدأت القافلة التوعوية من مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، لتجوب الأندية الرياضية «الأهلي، الزمالك، مركز شباب الجيزة»، لتنفيذ العديد من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، حيث تم تنفيذ أنشطة لتوعية زوار الأندية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة، أيضا توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي «16023» للحصول على كل الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وفي سرية تامة.

ألعاب تفاعلية متعددة للأطفال

كما تم تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية متعددة للأطفال تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، كذلك ربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان وخطوة التدخين، كما تضمنت الأنشطة للأطفال لعبة «السلم والدخان» التي تبرز أن المدخن يحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم ولكن لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص غير المدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح.