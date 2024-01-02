وصول خالد الصاوي وسوسن بدر العرض الخاص لفيلم «ليه تعيشها لوحدك»

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم «ليه تعيشها لوحدك»، بإحدى السينمات في مول بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور صناعه وأبطاله.

العرض الخاص لفيلم ليه تعيشها لوحدك

ووصل منذ قليل الفنان خالد الصاوي، والفنانة سوسن بدر، إلى العرض الخاص للفيلم.

وتدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي وهو ما ظهر خلال التريلر.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.