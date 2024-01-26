كلبش وبندقية وإشارة مرور.. تحية للشرطة من «كي جي 2»

«الشرطة القوية .. نضرب لها تحية» على أنغام هذه الأغنية نظمت إحدى حضانات الأطفال بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، نموذج محاكاة للشرطة، احتفالاً بعيد الشرطة المصرية الـ72، وحرصاً على تنمية الانتماء والولاء للوطن لدى الأطفال، وتعريفهم بدور رجال الشرطة، حماة الجبهة الداخلية للوطن وعيونه الساهرة ودورهم في حفظ واستقرار أمن البلاد.

عِدة خطوات اتخذتها إدارة الحضانة من أجل إتمام المحاكاة، حيث تم تجهيز لوكيشن داخل الحضانة عبارة عن رسومات، وماكيتات متنوعة لسيارات، وزي رجال الشرطة، وإشارات المرور، وأعلام مصر، بجانب توفير لعب أطفال على هيئة أسلحة نارية عبارة عن «بندقيات، ومسدسات».

«الشيماء»: الهدف من المحاكاة تعريف الأطفال بدور رجال الشرطة

«فكرنا من فترة إننا نعمل محاكاة للشرطة في عيدها عشان نعلم الأطفال الوطنية، ونعرفهم بدور رجال الشرطة وإنهم الحصن الحصين في البلاد، ومن أهم العناصر اللي بتحمي الوطن والمواطنين، وواجب علينا مساعدتهم والتعاون معاهم عشان أمن واستقرار الوطن، وبالفعل بدأنا في تجهيز المكان عشان ننفذ المحاكاة وتمت على أكمل وجه»، بهذه الكلمات بدأت الشيماء غريب، مسئولة الحضانة، حديثها لـ«الوطن».

فوجئت «الشيماء» بردود أفعال الأطفال: «كلمناهم خلال المحاكاة عن أدوار رجال الشرطة، وشجعناهم إنهم لما يكبروا لازم يبقوا فخورين بأي ظابط شرطة، ويكونوا متعاونين معاهم في حالة وجود أي شئ مخالف، والأطفال كان فرحانين أوي وكانوا بيتسابقوا علي مين اللي يكون الظابط، ومين اللي يمسك المسدس، ومين اللي يسوق عربية الشرطة، وأثناء المحاكاة الأطفال كانوا سعداء وهمّا بيمثلوا وكانوا بيقولوا الكلام اللي حافظينه بكل حُب كأنهم ظباط شرطة حقيقيين لدرجة إنّ معظمهم تمنوا إنهم يكونوا ظباط شرطة لما يكبروا».

«الحسناء»: تجهيز اللوكيشن أخد وقت مننا حوالي أسبوع

تم تجهيز اللوكيشن باستخدام ورق «الكانسون» واستغرقت التجهيزات نحو أسبوعين وفقاً لـ«الحسناء غريب»: «تجهيز اللوكيشن أخد وقت مننا حوالي أسبوع، وتم صُنع سيارة الشرطة وبدلة الظابط من الكرتون، وتم تجهيز قطع مصغرة من الكشافات والأدوات الشرطية وصفارات الإنذار من أوراق الكانسون الملون، كمان صنعنا مروحية هليكوبتر مع درع الشرطة وكلبش مع بعض النجوم اللي بتمثل رتب الظباط ومع أعلام مصرنا الحبيبة والإشارة الخاصة بعيد الشرطة الـ72».