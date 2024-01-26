معلومات عن تمثال «المعبود تحوت» في متحف كفر الشيخ

يعرض متحف كفر الشيخ تمثالا نادرا، وهو تمثال لطائر الأيبس «أبو منجل» المُغطى بطبقة مذهبة، والمنقار المقوس في إشارة رمزية للهلال القمري، ويرمز إلى «المعبود تحوت»، وهو من مقتنيات المتحف المتميزة، التي يُمكن للزائرين مشاهدتها حين زيارة المتحف.

معلومات عن تمثال «المعبود تحوت»

ووفقاً لما ذكرته نهلة نبيه، مرشدة سياحية بمتحف كفر الشيخ، فإنّ التعليم كان من أهم الجوانب الحضارية التي اهتم بها المصريون، وأنزلوا العلم والمُتعلمين منزلة لا تُساويها منزلة، ورأوا للعلم مُلهم وراعي للكتاب وحاميهم ومحافظ على وثائق المعبودات أسموه «جحوتي» أو «تحوت»، لذا يُعد من أقوى المعبودات المؤثرة.

وأضافت المرشدة السياحية، أنّ الدلتا كانت الموطن الأصلي لـ«المعبود تحوت»، وكان مركز عبادته بمدينة الأشمونين، واعتبره المصريون هو من علمهم الكتابة والحساب واعتبر كـ«رب للقمر»، وهو يصور في هيئة آدمي برأس قرد البابون أو طائر أبو منجل أو كحيوان كامل من هذين الحيوانين، ويصور دائماً ممسكًا بالقلم ولوح الكتابة.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.