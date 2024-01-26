هل الوقت مناسب لشراء أم بيع الذهب؟.. تحذيرات مهمة للمواطنين

في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الحالية في مصر، أجابت شعبة الذهب عن السؤال الأهم الذي يشغل بال قطاع كبير من المواطنين، وهو «هل الوقت مناسب لشراء أم بيع الذهب؟»، موجهة تحذيرات مهمة للمواطنين بشأن ما يحدث في سوق الذهب خلال الفترة الحالية.

هل الوقت مناسب لشراء أم بيع الذهب؟

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن سعر الذهب المتداول خلال الفترة الحالية بالأسواق غير حقيقي، وأن السبب الذي أدى إلى ذلك هو الإقبال الكبير من جانب المواطنين لشراء الذهب خلال الفترة الحالية.

ووجه «واصف» تحذيرات مهمة إلى المواطنين بشأن شراء وبيع الذهب خلال الفترة الحالية، وهي أولا توخي الحذر أثناء عمليات شراء الذهب، والتي تشهد عمليات مضاربة تخرج عن قواعد السوق، وثانياً عدم الانسياق خلف الشائعات، التي يجرى تداوالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها من الممكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.

قال وائل شهبون، المستشار الإعلامي والاقتصادي للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن أسعار الذهب الحالية غير واقعية ولن تستمر طويلاً، وبعد انتهاء الفترة الحالية ستنخفض أسعار الذهب بشكل كبير، وهذا سوف يمثل خسارة كبيرة على من توجه بشراء الذهب بهذه الأسعار المرتفعة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-1-2024 وفقاً لما أعلنته شعبة الذهب، وبدون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم: 4371 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم: 3825 جنيها.

- سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم: 3278 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب اليوم: 30600 جنيها.